Deel dit artikel:











Zaalvoetbalsters KTP Nieuw-Roden op jacht naar de dubbel Zaalvoetbalsters KTP Nieuw-Roden op jacht naar de de dubbel (foto:RTV Drenthe)

ZAALVOETBAL - De zaalvoetbalsters van KTP Nieuw-Roden gaan dit seizoen voor de beker en het landskampioen. En de voortekenen zijn goed. Want voor de bekerfinale hebben ze zich al geplaatst. En in de eredivsie zijn ze de trotse koploper.

Geschreven door Karin Mulder

"Vorig seizoen grepen we naast de prijzen. Dat was toen heel zuur en dus is het nu tijd voor revanche", zegt teammanager en assistent-trainer Wiebe Kooiker



Pas vijf jaar geleden opgericht

Het verhaal van KTP Nieuw-Roden is bijzonder. Pas vijf jaar geleden nam Kooiker het initiatief om een zaalvoetbalteam voor vrouwen op te richten. "Mijn dochter Martine wilde wel eens wat anders dan alleen op het veld voetballen. Ik ben toen op zoek gegaan naar een club waar we zowel op het veld als in de zaal konden spelen. Maar dat was nog niet zo makkelijk. Heel veel clubs hebben niet zoveel met dames en zeker niet met zaalvoetbal", zegt Kooiker. "We belandden bij Nieuw Roden en die club heeft maar één kreet: 'Wij geloven in kansen'. En dat zeggen ze nog steeds."



Voetbalvereniging Nieuw-Roden heeft 350 leden waaronder 90 vrouwen. Op het veld zijn ze twee keer gepromoveerd en spelen ze nu in de tweede klasse. In de zaal zijn ze na zestien van de 22 wedstrijden de trotse koploper. Pernis volgt op drie punten. En dat is ook meteen de ploeg die de Drentse dames op 30 maart in de beker treffen.



René Huizinga debuteert als international

Sinds 2010 bestond er geen vertegenwoordigend zaalvoetbalteam voor vrouwen meer in ons land. Maar voor het eerst in acht jaar speelde Oranje deze week twee oefeninterlands tegen Finland. Namens KTP Nieuw-Roden mocht Renée Huizinga uit Tynaarloo debuteren als international. "Het oranje shirt dragen voelt best bijzonder", laat Huizinga na afloop weten. Haar talent werd ook in het buitenland opgemerkt. "Ik werd benaderd door een club uit Italë met de vraag of ik daar zou willen komen voetballen. Ik heb daar eerst een weekje meegetraind, maar ik vond het uiteindelijk toch te lastig om die stap te maken." De Oranje-vrouwen gaan in september een poging doen om zich te kwalificeren voor het Europees Kampioenschap.



Vanavond om 20.30 uur staan de vrouwen van KTP Nieuw-Roden in het Topsportcentrum Leek tegenover Drachtster Boys. De Friezinnen staan vierde met elf punten achterstand.