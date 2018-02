Assen opnieuw naar provincie om medewerking OutleTT

ASSEN - Assen heeft vanmiddag Gedeputeerde Staten opnieuw om medewerking aan de OutleTT gevraagd. De gemeente wil ontwikkeling van de toeristische recreatieve zone bij het TT Circuit, "en daar hoort een OutleTT onlosmakelijk bij", aldus B en W in hun brief.

Het is de tweede keer dat Assen naar de provincie stapt om de outlet erdoor te krijgen. Eind vorig jaar trok de gemeente het verzoek om planologische medewerking weer in. Een meerderheid in de provinciale politiek dreigde het fashioncomplex langs de snelweg bij Assen-Zuid af te schieten. Daarop trok de ondernemer het plan in.Assen denkt nu meer kans te maken, nu er een toeristisch recreatieve ontwikkelvisie voor het gebied is getekend met vijf grote partijen als TT Circuit, IJscomplex, Verkeerspark, TT World en OutleTT. "We merken dat de ontwikkelvisie nu al inspireert om aan te sluiten bij deze initiatieven", aldus het college van B en W.Assen laat GS weten graag verder te willen met alle initiatiefnemers in het gebied, 'om de ontwikkelvisie in zijn geheel te realiseren'. "De OutleTT is daar onlosmakelijk mee verbonden", stelt het college.B en W beschouwen de initiatieven als een totaalplan, dat van het gebied een toeristische trekpleister moet maken. Maar ontwikkelaar Henk Ziengs van TT Hotel, en mede-initiatiefnemer van het snelheidsattractiepark TT SpeedWorld in datzelfde gebied, bestrijdt dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Ziengs zei dat zaterdag in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Als de outlet er niet komt, kan al het andere gewoon doorgaan, dat zijn op zichzelf staande projecten", betoogde Ziengs.Het college van Assen gooit het in zijn verzoek aan GS vooral op flinke uitbreiding van de werkgelegenheid met alle toeristisch recreatieve ontwikkelingen bij elkaar en op de hoge bezoekersaantallen. De OutleTT zou goed zijn voor 1,5 miljoen bezoekers per jaar en tussen de 300 en 500 banen opleveren.Met de andere projecten erbij zouden er in de toeristisch recreatieve zone volgens een onderzoeksrapport van Ecorys jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers komen, aldus Assen in zijn brief. Verder zou alles bij elkaar goed zijn voor zo'n 600 tot 900 fulltime arbeidsplaatsen.Daarnaast wijst Assen het provinciebestuur op het aangepaste outletplan van ondernemer Raymond Coronel. Dat is duurzamer, beter passend in het landschap en er komen minder kledingwinkels en meer recreatief vermaak.Ook wil initiatiefnemer Raymond Coronel in de OutleTT producten aanbieden, die in het gebied getest kunnen worden via het try and buy-concept, zoals elektrische fietsen. Verder zoekt hij verbinding tussen de binnenstad en zijn outlet. "Met twee derde meerderheid heeft de gemeenteraad in oktober ingestemd met de manier waarop de initiatiefnemer dit oppakt", aldus B en W.Ook wijzen ze GS op de plannen voor versterking van de binnenstad, waar Assen onlangs drie miljoen euro voor uittrok.Gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft het planologische verzoek van Assen voor de OutleTT inmiddels gezien. Hij kan niet zeggen wanneer GS een besluit neemt. "Eerst gaan we het voorjaarsreces in, en daarna gaan we er eens rustig naar kijken. We gaan in elk geval niet onder stoom en kokend water een beslissing nemen", zegt Stelpstra.Wethouder Ruud Wiersema van Assen zei vorige week dat hij hoopt dat er voor de zomer een beslissing van de provincie is over de OutleTT.