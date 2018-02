Deel dit artikel:











Extra schroeven in sleutelbeen Elmar Reinders voor Ronde van Drenthe Extra schroeven in sleutelbeen Elmar Reinders voor Ronde van Drenthe (foto: Facebook Elmar Reinders)

WIELRENNEN - "Ik heb meteen gezegd dat ik op 11 maart de Ronde van Drenthe wil rijden. Daarom hebben ze wat extra schroeven in m'n sleutelbeen gezet", zegt wielrenner Elmar Reinders.

Geschreven door Karin Mulder

Vorige week zaterdag, tijdens de Ronde van Oman, kwam hij hard ten val en brak hij z'n sleutelbeen. Dinsdag landde hij weer in Nederland en daarna werd hij meteen in Emmen geopereerd. "Hij was op twee plekken gebroken en ook nog eens horizontaal gebroken", zegt Reinders.



Beroerde timing

Een ongeluk komt nooit gelegen. Maar de timing was nu wel heel erg beroerd. Het zorgt ervoor dat hij er in het opeiningsweekend in België niet bij is. Een slecht begin van het voorjaar. De periode waar hij het juist van moet hebben als renner. "Ik zou normaalgesproken morgen Omloop Het Nieuwsblad rijden, zondag Kuurne-Brussel-Kuurne. Dan Dwars door West-Vlaanderen en de Ronde van Drenthe", verklaart Reinders vanaf de bank in z'n nieuwe huis in Assen.



Bidon in wiel

In de vijfde etappe van de Ronde van Oman ging het vorige week zaterdag mis. "Een renner voor me kreeg een bidon in z'n wiel en daar ging ik overheen. Toen ik later voor de spiegel stond zag ik wel dat het foute boel was."



Vandaag zat Reinders voor het eerst weer op de rollenbank. Op 1 maart moet hij terug naar het ziekenhuis om te kijken hoe z'n sleutelbeen heelt.



Ronde van Drenthe?

Of hij de Ronde van Drenthe op 11 maart haat halen? "Dat ligt eraan hoe ik me voel. Als ik me eind volgende week goed voel dan ben ik er. Dan ga ik ervoor. Als ik er iets te zoeken heb dan ben ik er, anders niet", besluit Reinders.