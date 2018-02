Deel dit artikel:











PvdA Borger-Odoorn: windboeren uitkopen kan optie zijn Henk Zwiep van de PvdA in Borger-Odoorn. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EXLOO - De PvdA in Borger-Odoorn komt met een opmerkelijk voorstel. De partij noemt het een optie om de initiatiefnemers van windenergie in de Veenkoloniën schadeloos te stellen, zodat ze afzien van de bouw.

Geschreven door Steven Stegen

Fractievoorzitter Henk Zwiep van de PvdA in Borger-Odoorn vindt het niet zo’n wild plan. “Het is wel vaker gebeurd bij grote projecten. Ik zou me kunnen voorstellen dat er in de Tweede Kamer wordt gekeken of de initiatiefnemers uitgekocht kunnen worden. Het is duidelijk dat ze al flink hebben geïnvesteerd en ook zul je moeten kijken naar toekomstige rendementen.”



Zwiep heeft geen idee om hoeveel miljoenen het zou kunnen gaan. “Maar als er een politieke wil is dan is er ook een politieke weg. En ik kan me ook voorstellen dat er initiatiefnemers zijn die ook wel voor deze veel eenvoudigere weg willen kiezen.”



Niet realistisch

Harbert ten Have, de woordvoerder van de boeren, noemt het idee van de PvdA niet realistisch. “Ik vind het een heel merkwaardig voorstel en kan me ook niet voorstellen dat de belastingbetaler er blij van wordt. Het voorstel is voor ons geen optie. Het gaat ook in tegen de lijn die de kopstukken van de PvdA hebben uitgezet. Dit is wensdenken van de lokale PvdA.”