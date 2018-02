Deel dit artikel:











Villa FT wint architectuurprijs van de gemeente Hoogeveen Villa FT (foto: Dreessen Willemse Architecten) Het Pakhuis (foto: De Tekentafel)

HOOGEVEEN - Villa FT aan de Kastanjelaan in Hoogeveen is de winnaar geworden van de Jan Carmiggeltprijs, de architectuurprijs van de gemeente Hoogeveen. De villa is ontworpen door Dreessen Willemse Architecten.

Volgens de jury is het een minimalistische woning die zich onderscheidt door zijn ingetogen karakter en tijdloze architectuur.



De publieksprijs is gewonnen door het Pakhuis aan de Blankvoorn in Hoogeveen. Het is een ontwerp van de Tekentafel uit Zwolle.



Thema van de Jan Carmiggeltprijs was dit jaar 'Aantrekkelijk wonen - Woningen en woningbouw met particulier opdrachtgeverschap'