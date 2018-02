ChristenUnie: 'Norgerhaven weer vullen met gedetineerden'

VEENHUIZEN - Het kabinet moet alle mogelijkheden onderzoeken om de gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen open te houden. Dat zegt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.

"Denk aan het overplaatsen van gedetineerden die elders in het land zitten. Maar denk ook aan het maken van afspraken met andere landen zoals dat net met Noorwegen is gebeurd", aldus het Kamerlid. "We zullen het kabinet oproepen om die mogelijkheden te onderzoeken."Van der Graaf bracht vanmiddag een al eerder gepland werkbezoek aan Veenhuizen. Ze sprak met personeel van de gevangenis en met burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld. Eerder deze wee k werd bekend dat de Noorse gevangen na drie jaar uit Veenhuizen vertrekken. Om Norgerhaven open te houden, moet een andere invulling gevonden worden voor de gevangenis. Penitentiaire Inrichting Veenhuizen is belangrijk voor de werkgelegenheid in het noorden, er werken 450 mensen.Verantwoordelijk minister Sander Dekker liet woensdag weten dat hij gaat onderzoeken wat de mogelijkheden voor Norgerhaven zijn.