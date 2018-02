René Karst: Mijn moeder heeft een mooi boeket aan liedjes achtergelaten

HOOGEVEEN - René Karst, zoon van de vandaag overleden zangeres Jannie Karst-Dubbelboer (76), omschrijft haar als een fantastische moeder en fantastische collega.

De dood van zijn moeder komt hard aan bij René. "Zoiets komt altijd onverwachts." Jannie Karst lag enige tijd met griep op bed. "En dat ging van kwaad tot erger. Afgelopen dinsdag was ik nog bij haar. Toen zag ze er zo slecht uit. Diezelfde avond werd ze al opgenomen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Ze is daar overleden aan de gevolgen van een bloedvergiftiging. Als dat de organen begint aan te tasten, is het verhaal voorbij."René vormde met zijn moeder het zangkoppel Duo Karst. "Dat was onze voorlopige naam voor de talentenjacht. Die hebben we nooit meer veranderd. "Jannie Karst was volgens René altijd met muziek in de weer. "Vooral met de teksten ervan. Ik vooral met melodieën. Toen ik tien, elf jaar was zong ik altijd het tweede stemmetje."Later, toen het duo gevormd was, stelde Jannie Karst voor om Drentse teksten te gaan maken. "En de rest is geschiedenis", zegt René. "Ze heeft een mooi boeket aan liedjes aan de provincie achtergelaten."René noemt zijn moeder een vrouw met een klein hartje, met droge humor. "Wat ik het meeste aan haar ga missen? Alles."