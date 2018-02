Meepraten in Cassata: Gemeenten moeten zorgen voor acceptatie van windmolens

GIETEN / EXLOO - De gemeenten moeten nu zorgen voor acceptatie van windmolens in de Veenkoloniën.

Dat is de stelling morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata. Woensdag wees de Raad van State alle bezwaren tegen de 45 windmolens af.Daarmee is er na vele jaren discussie en strijd duidelijkheid over de plaatsing van de windturbines. Er is geen hoger beroep tegen de uitspraak mogelijk.Maar de tegenstanders, zoals de actiegroepen Tegenwind en Platform Storm, leggen zich niet zomaar neer bij het besluit. Ze hebben aangekondigd er alles aan te doen om de windparken in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn toch tegen te houden. Ze blijven zich verzetten en dreigen met vertragende acties, maar sluiten verharding van acties ook niet uit.Ook de gemeentebesturen reageren teleurgesteld op het besluit, vooral omdat er geen draagvlak is voor de 45 windmolens in het Drentse Mondengebied. Ze zijn ook tegen de windparken, maar hebben geen beslissingsbevoegdheid, omdat het rijk over de windmolens gaat via de zogeheten de rijkscoördinatieregeling.Volgens de gemeentebesturen ligt er met de uitspraak voor de initiatiefnemers een belangrijke taak om verbinding te zoeken met de bewoners van het gebied.De windboeren die blij zijn maar niet juichen vanwege alle protesten, zien dat anders. Volgens hen ligt er ook een bestuurlijke taak om ervoor te zorgen dat de rust in het gebied bewaard wordt. Ook verwachten ze dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid pakken, als het gaat om de uitvoering van de windplannen en het bij elkaar brengen van partijen zodat inwoners straks ook meepraten over het gebiedsfonds.Morgenmiddag zijn om 12.10 uur te gast in Cassata wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn en windboer Harbert en Have, initiatiefnemer van het windpark de Drentse Monden.De stelling in Cassata luidt daarom:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via twitter@rtvdrenthe