Deel dit artikel:











Familie Kjeld Nuis door het dolle heen na gouden 1.000 meter De gouden race van Kjeld Nuis (foto: ANP)

EMMEN - De in Nederland achtergebleven familie was door het dolle heen na de gouden 1.000 meter van Kjeld Nuis in Zuid-Korea.

Z'n vriendin Jill is samen met hun beide ouders in Zuid-Korea, maar Kjelds zoontje Jax bleef thuis bij tante Myrthe. Zij moedigden papa aan in het café.



De opa's en oma's van Kjeld bekeken de wedstrijd in Zoeterwoude. Ze konden hun geluk niet op toen hun kleinzoon als winnaar over de streep ging.