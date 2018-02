Deel dit artikel:











Huldiging Kjeld Nuis tijdens de 4 mijl van Emmen De huldiging van Nuis vindt plaats tijdens de 4 mijl van Emmen (foto:ANP/Kimimasa Mayama)

EMMEN - Olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis wordt tijdens de 4 mijl van Emmen op 8 april gehuldigd voor zijn gouden medailles die hij in Zuid-Korea won.

Dat zegt een woordvoerster van de gemeente. De reden dat de huldiging dan pas plaatsvindt, is omdat de Emmenaar na de Winterspelen naar China vliegt. Daar wordt in het eerste weekeinde van maart het WK sprint in Sochi gehouden.



Ook brengt Nuis, net als alle andere Nederlandse medaillewinnaars, een bezoek aan de koninklijke familie. Daar worden zij op 23 maart gehuldigd op Paleis Noordeinde in Den Haag.



Nuis won tijdens de Winterspelen goud op zowel de 1.500 als de 1.000 meter.