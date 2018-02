Deel dit artikel:











Berend Oosting stopt per direct als trainer van WKE'16 Berend Oosting stopt per direct als trainer van WKE'16 (foto: RTV Drenthe.nl)

VOETBAL - Berend Oosting stopt per direct als trainer van zondag vierdeklasser WKE'16 uit Emmen. Hij kan het trainerschap niet langer combineren met z'n werk en z'n gezin.

"Ik werk zestig uur in de week. Ik heb een eigen zaak en daarnaast ben ik ook nog twintig uur per week met voetbal bezig. Ik wil meer tijd voor m'n gezin", verklaart Oosting. "Ik had sowieso aangegeven dat ik na dit seizoen zou gaan stoppen. Maar ik heb het steeds drukker gekregen met m'n werk."



'Het is nu even goed'

Oosting nam op z'n vijfendertigste afscheid als speler. "Ik heb vanaf m'n vijfde gevoetbald. Daarna ben ik trainer geworden. Het is nu even goed", aldus de 38-jarige Oosting.



Gisteren na de wedstrijd heeft hij het nieuws aan de club meegedeeld. "Ik dacht dat dat een goed moment was. In verband met de aankomende vorst zullen er wel wedstrijden afgelast worden. Dat geeft de club de tijd om op zoek te gaan naar vervanging", verklaart Oosting.



WKE'16 is koploper in de vierde klasse D van het zondagvoetbal.