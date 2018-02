Deel dit artikel:











FC Emmen profiteert niet van nieuw puntenverlies NEC FC Emmen kwam in Leeuwarden niet verder dan 1-1 tegen Cambuur

VOETBAL - FC Emmen is er niet in geslaagd om de zesde zege op rij te boeken. De Drentse club kwam in Leeuwarden niet verder dan 1-1 tegen Cambuur.

In de tweede helft kwam Emmen verdiend op gelijke hoogte door een goal van Cas Peters, zijn 12e treffer van het seizoen. Hij rondde een steekpass van Anco Jansen fraai af.



In de stand verandert er weinig, want de ploegen die boven Emmen staan (NEC en Fortuna Sittard) speelden met 1-1 gelijk. FC Emmen blijft vierde in de Jupiler League en het verschil met NEC is nog steeds 5 punten.



Bekijk hier: Alle uitslagen en standen in de Jupiler League



