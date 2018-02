FC Emmen-spits Cas Peters: Zonde, we hadden hier kunnen winnen

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien en doelpuntenmaker Cas Peters hadden na afloop van het duel bij Cambuur het gevoel dat er meer in had gezeten dan een gelijkspel.

"Met name op basis van de tweede helft hadden we misschien ook wel een zege verdiend", vond Lukkien al erkende de oefenmeester dat zijn ploeg het zeer lastig had in het eerste half uur. "Dat kan je ons verwijten, omdat we in balbezit in een te laag tempo speelden en vergaten van kant naar kant te spelen én de bal af en toe eens achter de defensie van Cambuur te leggen. Toch moet je daarvoor ook de credits aan de tegenstander geven die ons goed onder druk zette."Over de strafschop, die Cambuur in de 26e minuut kreeg na een handsbal van Jeroen Veldmate, kon Lukkien niet echt een oordeel vellen. "Die situatie kon ik vanaf mijn afstand moeilijk beoordelen. Wat ik begreep van de spelers is dat de ene scheidsrechter voor zo'n handsbal een strafschop geeft en een ander niet. Toch vind ik dat we nooit in die situatie terecht hadden mogen komen. We verdedigen uit door de bal voor onze eigen goal langs te spelen. Dat mag Nick Bakker nooit doen."Na de 1-0 was Cambuur nog dichtbij de 2-0, maar maar daarna trok FC Emmen de wedstrijd naar zich toe. Twintig minuten voor tijd sorteerde dat pas in een goal van Cas Peters, die de afgelopen zes wedstrijden niet wist te scoren. Het was zijn 12e treffer van het seizoen. "Dat is een heerlijk gevoel. Nee, ik heb geen moment aan mezelf getwijfeld. Ik zei al eerder tegen je, uiteindelijk ga ik wel weer scoren."Peters dankte zijn goal aan een fraaie assist Anco Jansen. "Jammer dat we daarna niet de tweede maakten. Kansen hadden we daarvoor wel, maar de eindpass was steeds niet goed al hadden we ook een betere bezetting voor de goal moeten hebben."