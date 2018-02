René Hake: Trainerswissel bij FC Twente heeft niet zoveel uitgehaald

VOETBAL - René Hake uit Erica, de hoofdtrainer van Cambuur sinds een maand, kon gisteravond wel leven met een puntendeling tegen zijn oude club FC Emmen.

Op basis van de eerste dertig minuten hadden we ons misschien beter kunnen belonen dan met slechts één treffer, maar aan de andere kant had Emmen in de tweede helft een fase waarin ze kansen hadden om de 1-2 en 1-3 te maken. Al met al moeten we daarom blij zijn met dit gelijkspel."De doelstelling die Hake bij zijn komst heeft meegekregen staat na vier duels (twee keer gelijk, 1 zege en een nederlaag) nog steeds overeind. "We willen ons plaatsen voor de play-offs."Hake had na zijn gedwongen vertrek bij FC Twente, al in oktober, niet verwacht dat hij dit seizoen nog een nieuwe club zou vinden. "Dit had ik niet voorzien, maar ik ben er heel blij mee. Cambuur is een echte volksclub, een club ook die bewezen heeft ook op een hoger niveau te kunnen acteren. Daar willen we met z'n allen weer naar toe."Over zijn vertrek bij FC Twente heeft Hake nooit echt gesproken, laat staan dat hij zijn diepste gevoelens over het ontslag heeft geuit. "Het liefst had ik daar natuurlijk nog gewerkt, maar dat is niet zo. Dat telt niet meer. Nu ben ik bezig met een nieuwe klus, hier in Leeuwarden en gaat daar al mijn energie in zitten. Toch geeft het me geen goed gevoel dat het nog steeds niet goed gaat met FC Twente. Dat hoort en past niet bij de club. Ik hoop dat ze zich snel veilig spelen, zodat alles weer in een rustiger vaarwater komt en ze in Enschede weer omhoog kunnen kijken.Na het vertrek van Hake, die in de 8 wedstrijden zes punten vergaarde met de club uit Enschede werd Gertjan Verbeek aangesteld. Onder Verbeek behaalde Twente 7 punten uit 14 duels. "Of ik het beter had gedaan? Dat staat in de sterren, al blijkt maar weer eens dat een trainerswissel niet veel uithaalt. En dat is ook bij FC Twente het geval." Rancuneus is Hake trouwens niet. Boos ook niet. "Nee, want ik kijk vooral terug op de mooie jaren die ik bij die club heb gehad en het is ook wel mijn club geworden."Natuurlijk kijkt Hake ook met meer dan gemiddelde belangstelling naar zijn andere oude club, FC Emmen. "Ik denk dat de club op dit moment haar vruchten plukt van jarenlang stabiel beleid. De achterstand op NEC is maar vijf punten en ja, dan doe je gewoon mee. Of FC Emmen een elftal heeft dat mee kan blijven strijden om de titel? Ze hebben in ieder geval een elftal met specifieke kwaliteiten, met spelers die een wedstrijd kunnen beslissen. Bovendien hebben ze niet voor niets nog maar drie keer verloren dit seizoen. Ik hoop dat ze ver komen en nog mooier, dat ze de stap een keer kunnen maken."