LTO Noord teleurgesteld over besluit Attero om te stoppen met monitoring Afvalverwerker Attero wil stoppen met biomonitoring (foto: archief RTV Drenthe)

WIJSTER - Afvalverwerker Attero heeft besloten om het monitoringsprogramma voor de teelt van gewassen bij de afvalverbranding in Wijster te staken. LTO Noord is daarover teleurgesteld, want de vakgroep vindt het systeem van biomonitoring waardevol.

Volgens LTO Noord kan er door de gewasmonitoring onder de rook van de schoorstenen van Attero met een gerust hart voedsel geproduceerd worden. "Met het wegvallen van dit systeem, verandert aan de luchtkwaliteit niets. Maar het in decennia opgebouwde vertrouwen in het functioneren van de afvalverbrander, wordt hierdoor ernstig ondermijnd", stelt LTO Noord.



Schrikbeelden

Sinds 1996 is sprake van een overeenkomst tussen de agrarische sector en de afvalverwerker in Wijster. "Deze overeenkomst is ontstaan in een tijd dat schrikbeelden van dioxine in de melk en het vlees van dieren het nieuws haalden. Sinds 1996 is een beeld opgebouwd van de luchtkwaliteit rond de afvalverbrander. Met de uitkomsten van de biomonitoring is aangetoond dat de afvalverbrander een goed verbrandingsproces kent en de rookgasreiniging die achter de afvalverbrander staat prima werk verricht."



'Meer garantie bij biomonitoring'

Volgens LTO Noord heeft Attero laten weten het verantwoord te vinden om biomonitoring achterwege te laten. "De huidige filtertechnieken en sensoren op de rookgasafvoer bieden volgens Attero voldoende zekerheid. In aanvulling op die veiligheidssystemen vinden wij dat biomonitoring meer garantie geeft dat de voedselproductie bij de verbrandingsinstallatie volstrekt veilig is."



Volgens de landbouworganisatie zijn metingen in de installatie slechts momentopnamen. "Het zegt niets over de verspreiding van rookgassen vanuit de schoorsteen." LTO Noord strijdt samen met andere maatschappelijke partners en overheden voor het behoud van het monitoringsprogramma.