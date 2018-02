Dikdakkers ontstemd over schrappen cowboyfeestjes: 'Onbevangenheid kinderen in het geding'

MEPPEL - Het zang- en feestduo De Dikdakkers uit Meppel vindt het besluit van TivoliVredenburg om geen kinderfeesten meer te organiseren met het thema cowboys en indianen, onbegrijpelijk. De Dikdakkers overwegen als tegenreactie een gratis themafeest te organiseren.

"Wij hebben met stijgende verbazing en verbijstering kennis genomen van het besluit van het poppodium in Utrecht. Bij ons leidt Cowboys en Indianen iedere keer weer tot groot enthousiasme", aldus het duo.Anton Geerts en Hans Voogd van De Dikdakkers zijn bekend geworden met hun hit Cowboys en Indianen. In 2016 ontvingen ze voor dat nummer een gouden plaat . Het nummer is al bijna acht miljoen keer beken op YouTube.Voor De Dikdakkers is het op z’n zachtst gezegd onbegrijpelijk dat iets onschuldigs zoveel commotie teweeg kan brengen. "Voor kinderen is dit helemaal geen thema. Die genieten met volle teugen en dansen en springen dat het een lieve lust is."Het duo wil op ludieke wijze tegen het besluit van het poppodium ingaan. "We overwegen om centraal in Nederland een gratis toegankelijk feest te organiseren met cowboys en indianen als thema. Dat moet een groot feest voor kinderen worden, waarbij echt iedereen welkom is. De onbevangenheid van kinderen is in het geding en daar willen wij op onze geheel eigen wijze de aandacht op vestigen."TivoliVredenburg heeft vorig jaar in juni een feest gehouden met het thema het Wilde Westen. Het heeft tot veel gedoe geleid en dat betreurt het poppodium. "Het is niet verstandig geweest dit thema te kiezen’’, zegt directeur Frans Vreeke. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemde alle ophef over het kinderfeest gisteren "nogal buiten de orde''.Actiegroep De Grauwe Eeuw deed eerder aangifte vanwege het feest, waarvoor kinderen werden opgeroepen verkleed als cowboys en indianen te komen. De actiegroep vond dat sprake was van racistische stereotypering. "We hebben ook direct toegegeven dat het onhandig was en dat we dat niet hadden moeten doen", aldus Vreeke in het radioprogramma Nieuws en Co.