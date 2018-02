De ijsbaan in Barger-Compascuum is open!

BARGER-COMPASCUUM - De schaatsen kunnen ondergebonden worden! In Barger-Compascuum is vanochtend de ijsbaan open gegaan. Waarschijnlijk is dit de eerste ijsbaan die deze vorstperiode open is in Drenthe.

De ijsbaan is aangelegd op een tennisbaan. Op de tennisbaan is een laag plastic gelegd, waarna er water op gesproeid is. "We hebben tot half vier vannacht doorgewerkt, zodat de kinderen vandaag kunnen schaatsen", vertelt vrijwilliger Bertus Berends.De ijsbaan, speciaal voor kinderen uit het dorp en buurtdorpen, is sinds 10.00 uur vanochtend geopend. Morgen staan er schaatswedstrijden voor kinderen gepland.Wil je weten of een ijsbaan in de buurt open is? Kijk dan op rtvdrenthe.nl/ijsbanen . Is een ijsbaan open, maar staat die er nog niet tussen? Geef dat dan door via redactie@rtvdrenthe.nl of via WhatsApp naar 06-51568886.