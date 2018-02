Deel dit artikel:











Stroomstoring in Emmer-Compascuum verholpen [update] Bewoners rondom de Tweede Koppelveenweg in Emmern-Compascuum zitten zonder stroom (foto: Van Oost Media)

EMMER-COMPASCUUM - Bewoners rondom de Tweede Koppelveenweg in Emmer-Compascuum zaten sinds gisteravond tot het middaguur zonder stroom. Ze zaten in de kou, omdat de centrale verwarming niet werkte.

Oorzaak was een kapotte kabel in de grond, laat Enexis weten. Gisteravond rond 21.45 uur werd er melding gedaan van een stroomstoring. Omdat het opsporen van de oorzaak even duurde, liepen de reparatiewerkzaamheden vertraging op.



Er zaten in totaal 24 huishoudens zonder stroom.