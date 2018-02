Deel dit artikel:











Lindeman en Kamstra in nationale selectie bij Ronde van Drenthe Ook Brian Kamstra rijdt de Ronde van Drenthe (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Dat Bert-Jan Lindeman uit Assen de Ronde van Drenthe zou rijden, wisten we al. Maar ook zijn stadsgenoot Brian Kamstra gaat op 11 maart van start.

Geschreven door Karin Mulder

De renner van Team Novo Nordisk start net als Lindeman in de kleuren van de nationale selectie. Deze selectie is door Ronde van Drenthe-voorzitter Femmy van Issum in het leven geroepen voor renners van wie de ploegen niet van start gaan in de Drentse koers.



Nationale selectie

Naast Lindeman, die de Ronde van Drenthe in 2012 won en Kamstra bestaat de nationale selectie uit nog vijf renners. Het gaat om Jetse Bol van Manzana Postobón, Martijn Tusveld en Tom Stamsnijder van Team Sunweb en Koen Bouwman en Pascal Eenkhoorn van LottoNL- Jumbo.