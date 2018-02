Er wordt 'gewoon' gevoetbald dit weekend

Deel dit artikel:











VOETBAL - Temperaturen onder het vriespunt en zelfs gevoelstemperaturen van -16 dit weekend, maar desondanks gaat het amateurvoetbal gewoon door. Vrijwel alle duels op het 'gewone' gras liggen er wel uit, maar de clubs die verplicht moeten uitwijken naar kunstgras moeten aan de bak.

3e divisie

Magreb'90 - DVS'33 afg

VVOG - Spijkenisse

DOVO - Jong Volendam

ODIN'59 - Capelle

ACV - Jong Groningen afg

Spakenburg - Harkemase Boys

ASWH - Scheveningen

ONS Sneek - Jong FC Twente

Jong Almere City - Quick Boys



hoofdklasse B

SC Genemuiden - Ajax (am)

Excelsior'31 - Huizen

SDC Putten - DFS

Berkum - AZSV

Eemdijk - HZVV

Zuidvogels - Sparta Nijkerk

NSC Nijkerk - Urk afg

Staphorst - CSV Apeldoorn afg



1E

PKC - Winsum afg

Zeerobben - Gorecht

Be Quick Dokkum - Blau Wit'34

Oranje Nassau - Drachtster Boys



2J

Gramsbergen - Nieuwleusen

Drenthina - FC Meppel afg

DZOH - NEC afg

FC Klazienaveen - Omlandia



3C

ONR - Boerakker afg

Loppersum - Mamio afg

Onstwedder Boys - Be Quick afg

Glimmen - Niekerk

Aduard 2000 - Noordwolde afg

Stadspark - HFC'15



3D

OZC - Hardenberg'85

Fit Boys - SVN'69 afg

ZZVV - LTC

BSVV - SCN afg

Lutten - Hollandscheveld

FDS - Tonego afg



4C

Friese Boys - Veenhuizen afg

Opende - ODV afg

De Sweach - Rottevalle

Harkema Opeinde - ASC afg

Haulerwijk - Ropta Boys afg

VIO - RWF afg



4E

SVBO - FC Zuidlaren

Sweel - Lycurgus afg

Tiendeveen - NWVV afg

Borger - Achilles 1894 afg



5A

Woudsend - SWZ Bozo Sneek afg

Heerenveen - IJVC afg

Boornbergum '80 - HJSC afg

Blokzijl - Espel afg



5E

NKVV - Nieuw Balinge afg

Mussel - Damacota afg

Veendam 1894 - VCG

Wildervank - WVV

Erica'86 - SETA