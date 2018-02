Kjeld Nuis-tompouce razend populair in Emmen

EMMEN - Supertrots zijn ze bij banketbakkerij Schoemaker in Emmen op Kjeld Nuis. De schaatser uit Emmen is met twee olympische titels de schaatsheld van de Winterspelen. Het inspireerde de dochter van bakker Bert Muller tot een smakelijk eerbetoon: een Kjeld Nuis-tompouce.

"Mijn dochter van vijftien jaar, Dionne, zat gisteren uiteraard het schaatsen te volgen op tv. Ze bedacht na de gouden race van Kjeld: we kunnen wel een tompouce maken. En zo gebeurde het. Ze had een foto gevonden, bewerkt en doorgestuurd naar de bakkerij."Muller heeft de foto vervolgens uitgeprint op eetbare inkt. "De jongens in de bakkerij hebben er vervolgens tompoucen van gemaakt. En het is een succes, ze zijn niet aan te slepen. Om 10.00 uur had ik al 300 tompoucen verkocht. We hebben er 600 gemaakt in totaal."Nuis wordt op 8 april tijdens de 4 mijl van Emmen gehuldigd voor zijn gouden medailles. De reden dat de huldiging dan pas plaatsvindt, is omdat de Emmenaar na de Winterspelen naar China vliegt. Daar wordt in het eerste weekeinde van maart het WK sprint in Changchun gehouden.