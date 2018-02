Deel dit artikel:











Iwema zevende tijdens eerste dag EK IJsspeedway Jasper Iwema eindigt als zevende na de eerste dag van het EK (foto: Jesper Veldhuizen)

IJSSPEEDWAY - IJsracer Jasper Iwema uit Hooghalen is op de eerste dag van het Europees Kampioenschap IJsspeedway als zevende geëindigd.

Iwema reed vijf heats waarbij hij in de laatste heat ten val kwam. Zijn verdiende punten in de andere heats leverden hem een plek in de B-finale op. Daar eindigde hij als derde. In de A-finale reden vier racers om de podiumplekken. Iwema kwam uiteindelijk dus tot de zevende tijd.



De winst in het Russische Vjatskiye Poljany ging naar de Rus Kononov. Voor Nederland komt ook Jimmy Tuinstra uit Tzummarum aan de start. Hij eindigde als twaalfde op de eerste dag van het EK.



Morgen om 10.15 uur Nederlandse tijd is de tweede dag van het EK.