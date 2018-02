Deel dit artikel:











Elma de Vries blijft leider natuurijsklassement Elma de Vries blijft leider natuurijsklassement (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Elma de Vries (34) uit Meppel is vandaag in het Zweedse Lulea derde geworden in de vierde natuurijs-Grand Prix van dit seizoen. Daarmee behoudt ze de groene leiderstrui van het natuurijsklassement. Vorige week gaf ze aan dat ze na dit seizoen stopt met schaatsen.

Geschreven door Karin Mulder

De vrouwen reden een relatief korte wedstrijd over 40 kilometer. De overwinning ging naar Lisa van der Geest. Zij kwam solo aan en had veertien seconde voorsprong op Ineke Dedden, die tweede werd. De Vries won de sprint van de achtervolgende groep. De inwoonster van Meppel werd donderdag, bij de derde wedstrijd om het natuurijsklassement, al tweede.



Morgen is de finale van de natuurijs-Grand Prix. Dan rijden de vrouwen nog een wedstrijd over 100 kilometer. De mannen rijden dan 150 kilometer. Maandag keert het marathonpeloton weer terug naar Nederland.