Nog één keer applaus tijdens herdenkingsbijeenkomst voor Jannie Karst

HOOGEVEEN - In de Tamboer in Hoogeveen wordt woensdagavond vanaf 19.00 uur een openbare herdenkingsbijeenkomst voor de overleden zangeres Jannie Karst gehouden. De bijeenkomst draagt de naam 'Nog één keer applaus'.

Karst is gisteren na een kort ziekbed in Emmen overleden. Ze 76 jaar geworden. Karst werd in Drenthe begin jaren tachtig beroemd als het vrouwelijke deel van Duo Karst, dat zij samen met haar zoon René vormde. Het nummer Vlinder werd een grote hit en bereikte zelfs de landelijke hitlijst.De zangeres laat echtgenoot Henk, zoon René, dochters Erika en Tanja, vijf kleinkinderen en een rijk, muzikaal, vooral Drentstalig-oeuvre achter.De uitzending van Op de Praotstoel met Jannie Karst wordt vanavond ook op TV Drenthe uitgezonden. De eerste uitzending is om 17.30 uur en het programma wordt de hele avond herhaald.