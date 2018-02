Ook clubicoon Suelmann gaat door bij Hurry-Up

HANDBAL - Na Falke en Boonstra heeft ook Ronald Suelmann zijn contract bij Hurry-Up verlengd. In 2005 debuteerde het clubicoon op vijftienjarige leeftijd in de hoofdmacht van de Zwartemeerders.

Suelmann heeft een krabbel gezet onder een verbintenis van een nieuw jaar. Hurry-Up maakt een moeizaam seizoen in de BENE-League door. Onlangs maakte hoofdtrainer Martin Vlijm bekend na twee jaar de club de rug toe te keren.“Dit is mijn club en ik geloof in de plannen voor het volgende seizoen", laat Suelmann weten. Ook teamgenoot Falke kon zich vinden in een toekomst bij de oranjehemden. Hurry-Up wil in het nieuwe seizoen de trainingsintensiteit opschroeven.De fans van Hurry-Up kunnen Suelmann vanavond in actie zien, wanneer koploper Achilles Bocholt uit België op bezoek komt in Zwartemeer. De club, reeds uitgespeeld in de grensoverschrijdende competitie, mikt op succes in de bekercompetitie. Donderdagavond werd tegen eredivisionist Aalsmeer 2 de eerste horde genomen.Lees ook: Falke zwicht niet voor interesse en blijft bij Hurry-Up En: Hurry-Up voorzitter Velzing: We zijn al op zoek naar een nieuwe trainer