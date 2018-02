Deel dit artikel:











Gevoelstemperatuur richting -10°C: Gratis opvang voor daklozen Dakloze Paulus op zijn slaapzaal (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Buiten slapen met deze kou is gevaarlijk. De GGD stelt daarom bij temperaturen rond het vriespunt de winterregeling in werking om onderkoeling tegen te gaan.

Dak- en thuislozen kunnen, als de winterregeling van kracht is, gratis overnachten bij een van de opvanglocaties. Normaal gesproken kost dit vier euro. Er worden extra bedden geplaatst. "Het is zeker extra druk. De slaapkamers liggen altijd wel vol. Met de winterregeling bouwen we de inloop ook vol met bedden", zegt begeleider Gertjan Oppersma van Promens Care.



Min tien

Op dit moment is fase twee van de winterregeling van kracht. Dat gebeurt bij een gevoelstemperatuur van -10°C of kouder. De 43-jarige Jolanda Sikkema heeft vannacht geslapen bij opvanglocatie Kommarin in Assen. "Ik ben blij dat ik hier kan slapen. Al is er ook weleens wrijving met de mannen die hier slapen. Die vinden dat ik hun kamer inpik. Als dat gedoe te erg wordt, dan ga ik toch gewoon buiten slapen", zegt Sikkema.



Melding maken

Hulpverleners zien dat liever niet gebeuren. Ze roepen mensen op om melding te maken als ze iemand buiten zien slapen of op een plek waar geen verwarming is.