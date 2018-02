Fraude in melkveesector is 'schromelijk overdreven'

DWINGELOO - De grootschalige fraude in de melkveesector blijkt schromelijk overdreven. Dat zegt LTO-bestuurder Dirk Bruins uit Dwingeloo.

"Van de 2.100 bedrijven die gefraudeerd zouden hebben, blijkt nu dat het bij 2.000 om een heel kleine administratieve fout ging. Die is zo klein, dat je daar geen fraude voor gaat plegen", zegt Bruins.Vorige maand gingen 2.100 boerenbedrijven 'op slot', omdat ze zouden hebben gesjoemeld met hun administratie. Boeren zouden melkkoeien opgeven als koeien die nog geen melk gaven, omdat die bij de mestregels minder zwaar meetellen."Ik heb toen al gezegd dat wij fraude afkeuren, want dat is slecht voor de sector. Maar ik heb toen ook gezegd dat ik eerst de cijfers wilde afwachten. Ik had nooit signalen binnengekregen van fraude. En nu zie je dus dat de cijfers schromelijk overdreven zijn", reageert Bruins.De bestuurder van LTO vervolgt: "Ik heb boeren aan de telefoon gehad die een brief kregen dat hun bedrijf geblokkeerd was en die zich van geen kwaad bewust waren. Mensen voelen zich enorm weggezet."Bruins vindt het een 'heel zwaar besluit' dat de bedrijven meteen volledig op slot moesten, omdat ze gefraudeerd zouden hebben. Het op slot zetten van een bedrijf betekent dat je geen enkel dier meer mag afvoeren.Bovendien vindt Bruins dat de minister de hulp van LTO had kunnen inroepen. "Wat ik bijzonder jammer vind: ze constateerden dat er fraude was en toen wilden ze dat heel snel op grote schaal checken. Wij hebben toen gezegd: laat ons meekijken. Maar dat is niet gebeurd en dat is uitermate jammer. Want je hebt goede analisten nodig."