Gemankeerd HZVV moet vijf tegentreffers slikken

VOETBAL - HZVV heeft een 5-1 nederlaag geleden in Utrecht. In de hoofdklasse B was runner-up Eemdijk te sterk voor de formatie van Gert van Duinen.

HZVV trad aan zonder een aantal geroutineerde krachten. Na elf minuten kwamen de gasten uit Hoogeveen op voorsprong. Kelly Joao reageerde attent op een voorzet van Luchtenberg. "Een mooie goal", vindt HZVV-hoofdcoach Van Duinen. "Daarna kregen we nog drie goede kansen. We hadden in de eerste helft minstens twee goals moeten maken."Na rust ging Eemdijk, tweede in de hoofdklasse B, erop en erover. Bij 3-1 was het Drentse verzet gebroken. "We geven kinderlijke goals weg", is de oefenmeester realistisch. "Dat mogen we onszelf kwalijk nemen. Ondanks dat we behoorlijk gemankeerd waren vandaag. We wisten van te voren dat het een lastige opgave zou worden."Blessures en schorsingen gooiden roet in het eten bij de Hoogeveners. "We mogen er niet over zeiken, maar dan komen we simpelweg kwaliteit tekort", besluit Van Duinen. "De uitslag is geflatteerd. Tot de zeventigste minuut was de kansenverhouding gelijk. Na de 3-1 hebben we het een beetje laten lopen."De rood-witten zijn terug te vinden op de elfde plaats in de hoofdklasse B. In twintig duels heeft HZVV vierentwintig punten vergaard.