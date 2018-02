Deel dit artikel:











Janneke Ensing trapt af met dertiende plaats in Omloop

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten is in het openingsweekend van het Europese wielerseizoen als dertiende gefinisht in de Omloop Het Nieuwsblad.

Geschreven door Karin Mulder

"Met het oog op de koersen die voor mij belangrijk zijn is dit een mooi begin", concludeerde Ensing. "De vorm is goed en daarvan was deze koers een lekkere bevestiging. Ik had alleen gehoopt op een ander koersverloop."



Podium

De wedstrijd eindigde in een massasprint van dertig vrouwen. De overwinning ging naar de Deense Christina Malling Siggaard. De Amerikaanse Alexis Ryan werd tweede. De Italiaanse Maria Giulia Confalonieri complementeerde het podium. Ploeggenote van Ensing bij Alé Cipollini, Chloe Hosking, sprintte naar de vierde plaats.



TIjdens de koers over 122 kilometer moesten de vrouwen acht hellingen en drie zware kasseistroken trotseren.



Morgen rijdt Ensing de Omloop van het Hageland. Dinsdag staat Le Samyn de Dames op het programma.



Mannen

De wedstrijd bij de mannen werd ook gewonnen door een Deen. Daar was Michael Valgren Andersen de snelste. Voor de Pool Lukasz Wisniowski en de Belg Sep Vanmarcke. Bert-Jan Lindeman uit Assen finishte op 32 seconde van de winnaar. Morgen rijdt hij Kuurne-Brussel-Kuurne.