FC Klazienaveen doet slechte zaken tegen Omlandia

VOETBAL - FC Klazienaveen heeft de kans laten liggen om naar de tweede plaats te stijgen in de 2e klasse J. De ploeg van trainer Casper Goedkoop ging op het eigen kunstgrasveld onderuit tegen Omlandia: 0-1.

Klazienaveen speelde in de vrieskou een teleurstellende wedstrijd, waarin het elftal veelvuldig de bal verspeelde en nauwelijks tot kansen kwam. Het uit Ten Boer afkomstige Omlandia schoot beduidend beter uit de startblokken en beet in de beginfase enkele keren van zich af. De beste kans was voor Kees van de Wolde, die de bal uiteindelijk over de lat werkte.Het enige serieuze gevaar van Klazienaveen in de eerste helft was afkomstig van Nick van der Sleen. Zijn kopbal uit een vrije trap ging voorlangs. De thuisclub mocht doelman Joep Verhaar bedanken dat de rust met een 0-0 stand werd bereikt. Hij maakte op knappe wijze met zijn voet een schot van Jeroen Haan in de korte hoek onschadelijk.Vlak na de pauze was Omlandia opnieuw dicht bij de 0-1. Haan verschalkte deze keer weliswaar Verhaar, maar de bal belandde net naast de tweede paal. Klazienaveen herpakte zich daarna en werd via Jasper Woelders en Mike Wilts zelfs gevaarlijk, maar de treffer viel toch aan de andere kant. Haan had in de tachtigste minuut succes met een van richting veranderde inzet.Klazienaveen incasseerde na de tegengoal nóg een domper. Verdediger Tim Smeman kreeg een directe rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken tegenstander.Klazienaveen blijft door de nederlaag op de vierde plaats steken. De achterstand op koploper Bedum is vijf punten. Klazienaveen speelde echter twee duels minder.