Locadia na acht minuten al trefzeker in Premier League

VOETBAL - Jürgen Locadia heeft ook bij zijn debuut in de Premier League een doelpunt gemaakt. De aanvaller legde de eindstand vast in de thuiswedstrijd tegen Swansea City: 4-1.

Droomdebuut voor scorende Locadia bij Brighton

Locadia viel bij Brighton & Hove Albion pas acht minuten voor het einde in. Op dat moment ging de thuisclub met 3-0 aan de leiding. Door een eigen doelpunt van Lewis Dunk kwam Swansea op 3-1, maar Locadia herstelde in de negentigste minuut de marge van drie treffers.De Emmenaar maakte vorige week in het toernooi om de FA Cup tegen Coventry City (3-1) zijn eerste speelminuten voor Brighton. De van PSV overgekomen Locadia opende toen als basisspeler al na een kwartier de score.