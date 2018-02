Bert Haandrikman verheugt zich na Zuid-Korea weer op een 'lekkere Hollandse maaltijd'

BORGER - Hij had niet gedacht dat hij ooit nog eens in Zuid-Korea zou belanden, maar hij vond het prachtig. Radiopresentator Bert Haandrikman uit Borger zat twee weken lang in het Aziatische land en volgde er de Olympische Winterspelen op de voet.

"Het heeft iets overrompelends. Ik ga graag op vakantie, maar Zuid-Korea stond nooit op mijn lijstje. Ik had nooit verwacht dat ik hier naartoe zou gaan. Maar het heeft me in positieve zin ontzettend verrast", zegt Haandrikman in het Radio Drenthe-programma"De bevolking is bijvoorbeeld heel aardig. Toen ik een keer terugkwam van het olympisch stadion en in de bus stond, vroeg menig Koreaan of ze mijn rugzak even moesten overnemen. Het zijn echt heel vriendelijke mensen."Maar er waren ook dingen waar de Drentse radiomaker even aan moest wennen, zoals het eten en de taal. En wie denkt dat Haandrikman inmiddels wel een woordje Koreaans spreekt of schrijft, die heeft het mis. "Mijn Zuid-Koreaans blijft tegenvallen. Ik heb me verdiept in de tekens. En als je er goed naar kijkt, zitten er verbanden in. Sommige tekens kun je dan iets beter herkennen. Maar het is gewoon heel erg lastig."Haandrikman genoot van de cultuur, maar natuurlijk nog meer van de prestaties van de Nederlandse sporters. De Drentse Kjeld Nuis uit Emmen zou je met twee olympische titels dé schaatsheld van de Winterspelen kunnen noemen."Kjeld is een heel aardige, normale gast. Hij komt oorspronkelijk uit Leiden, maar heeft een beetje de Drentse volksaard in zich. Heel mooi, die overwinning van Kjeld", aldus Haandrikman."De allermooiste overwinning was misschien wel die van shorttrackster Suzanne Schulting uit Groningen. Haar reactie en emotie. Zelfs als je totaal niet van sport houdt en je ziet dat meisje, dan moet er iets in je los komen, waardoor je denkt: wat mooi!"Het olympische avontuur zit er bijna op voor Haandrikman. Maandag vliegt hij terug naar Nederland. "Ik ga niet meer naar de sluitingsceremonie. Maandag om kwart voor zeven ben ik weer terug in Nederland. En dan kan ik me ook echt verheugen op gewoon weer een lekkere Hollandse maaltijd."