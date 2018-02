Deel dit artikel:











Zege voor Red Giants bij Landslake Lions

BASKETBAL - De basketballers van Red Giants hebben de volle buit overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Landslake Lions. De manschappen van coach Patrick Koning zegevierden nipt, met 82-85.

Voor Red Giants was het de tweede wedstrijd op rij tegen een laagvlieger in de Promotiedivisie, het op een na hoogste niveau van het basketbal in Nederland. Vorige week leed de club uit Meppel een dure nederlaag bij Racing Beverwijk (94-80).



Final Four

Red Giants mag, met nog zes duels te gaan in de reguliere competitie, voorzichtig blijven hopen op deelname aan de Final Four. De nummer vijf van de ranglijst heeft twee punten achterstand op UBALL. De concurrent speelde echter twee wedstrijden minder.