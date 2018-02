Gebiedsfonds geeft economie Veenkoloniën impuls bij komst windpark

NIEUW-BUINEN - Er is een gebiedsfonds in de maak om inwoners van de Veenkoloniën te compenseren voor de komst van windmolens.

Het geld dat in het fonds wordt gestopt, moet gebruikt worden om de economie in de Veenkoloniën te verbeteren en om de leefbaarheid te vergroten.Windboer Harbert ten Have zegt in het Radio Drenthe-programmadat de initiatiefnemers van de windmolens willen meebetalen aan het fonds. "We zijn bereid om vijftig cent per Megawatt uur bij te dragen. Dat komt neer op zo'n 5.000 euro per windturbine."Volgens Ten Have is ook de provincie bereid om bij te dragen. Wat hem betreft moeten ook de betrokken gemeenten en het Rijk meebetalen aan het fonds."Met dat geld moeten we proberen de economie te bevorderen, waardoor er ook meer banen komen. En daarnaast willen we op leefbaarheid inzetten. Want volgens mij is er een balans tussen economie en leefbaarheid."Afgelopen week werd duidelijk dat de bouw van een windpark met 45 windmolens in de Veenkoloniën kan doorgaan . De Raad van State bepaalde dat alle procedures volgens de regels zijn doorlopen. Met de uitspraak komt een einde aan jaren van procederen.Tegenstanders van de windmolens zijn zwaar teleurgesteld in de uitspraak en kondigen hardere acties aan