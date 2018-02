Opnieuw jeugdteam FC Emmen te sterk voor Ajax

FC Emmen onder 15 schakelde in Amsterdam Ajax uit in de beker (foto: FC Emmen)

VOETBAL - Nadat een maand geleden FC Emmen Onder 19 de leeftijdsgenoten van Ajax uit het bekertoernooi wipte, leverde FC Emmen Onder 15 hetzelfde kunststukje.

Nadat de reguliere speeltijd, op sportpark De Toekomst, eindigde in 1-1 moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin toonde FC Emmen zich de beste door met 5-6 te winnen.Kort na rust schoot Joey Roufs de Drentse ploeg naar 0-1 uit een strafschop, waarna Ajax vol op de aanval ging spelen om een blamage te voorkomen. FC Emmen bleef redelijk overeind, maar een kwartier voor tijd viel toch de gelijkmaker. Een voorzet van Youri Regeer waaide door de stevige wind bij de korte hoek in het doel: 1-1.Het bleef bij 1-1 en dus moesten strafschoppen uitsluitsel bieden welke ploeg zich bij de laatste 8 in de beker zou voegen. De eerste serie van penalties werden door beide ploegen vlekkeloos benut. De zesde aan Emmer kant werd benut door Vincent de Roo, waarna de zesde strafschop van Ajax door Wouter Sibon werd gestopt.FC Emmen neemt het in de kwartfinale op tegen AFC Jo15. Dit duel wordt op 7 maart in Amsterdam gespeeld.Sibon; Slomp, Meiles, De Roo, Mansaray, Hulshof (36. IJpelaar), Roufs, Kriekjes, Broers 60. Fransen), Tinholt, Fik.