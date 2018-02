E&O kan play-offs vergeten na nederlaag tegen Houten

HANDBAL - E&O kan de play-offs uit het hoofd zetten na een 26-22 nederlaag tegen Houten. De koploper van de eredivisie was duidelijk te sterk.

Waar Houten scherp aan de wedstrijd begon, leek E&O nog de midweekse bekerwedstrijd tegen Lions in de benen te hebben. Na tien minuten keek de ploeg van trainer Joop Fiege al tegen een 7-3 achterstand aan.In het verloop van de eerste helft veranderde het beeld niet en ging E&O rusten met een 18-9 achterstand.In de tweede helft werd Houten slordiger, maar E&O kon nauwelijks profiteren. Steeds als de Emmenaren terug in de wedstrijd leken te komen, werden de kansen gemist.In een rommelige slotfase pakte Houten met 26-22 de zege en zit het seizoen van E&O, met nog twee wedstrijden te spelen, erop. Alleen in theorie kan de ploeg zich nog plaatsen voor de play-offs.Fiege keek teleurgesteld terug op het duel. "Het leek wel of de ploeg nog niet hersteld was van de midweekse wedstrijd", aldus de coach. "Ik hoop op versterkingen voor het volgende seizoen. Of die er komen? Daarvoor moet je bij het bestuur zijn."