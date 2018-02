Deel dit artikel:











DOS'46 laat zich afslachten door KZ: Geen play-offs DOS'46 gaat zwaar onderuit (foto: RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS'46 kan deelname aan de play-offs uit het hoofd zetten. De ploeg uit Nijeveen zakt door het vierde opeenvolgende verlies verder weg op de ranglijst. Voor eigen publiek kreeg DOS'46 een pak slaag van KZ: 12-28.

Het team van coach Gerald Aukes mocht een maand geleden nog hopen op deelname aan de play-offs om de landstitel, maar de laatste weken verdween het seizoenstoetje steeds verder uit zicht. DOS'46 ging onderuit tegen achtereenvolgens Blauw-Wit, PKC en Fortuna. Door het ontluisterende verlies tegen KZ, kan de Drentse equipe een streep zetten door de play-offs.



DOS'46 mocht tegen de opponent uit Koog aan de Zaan geen moment aanspraak maken op een goed resultaat. KZ nam in de eerste helft rap een voorsprong en zocht de kleedkamer na de eerste helft op met een comfortabele 6-12 marge. Na de pauze wist DOS'46 niets meer aan die achterstand te doen. Sterker nog, KZ liep nóg verder uit.



Zevende plaats

DOS'46 staat nu zevende in de Korfbal League, met zes punten achterstand op nummer vier Fortuna. In de reguliere competitie zijn nog drie wedstrijden te spelen.