Verliezend Hurry-Up kan koploper lang bijbenen Hurry-Up verliest (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft de eerste thuisnederlaag van 2018 geleden. Koploper Achilles Bocholt had in de slotfase meer over dan de thuisploeg: 23-26.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Hurry-Up kon de Belgische lijstaanvoerder van de BENE-League heel lang bijbenen. De achterstand bij rust (9-11) werd razendsnel weggepoetst door goals van Trainavicius. De Litouwer nam de oranjehemden vertrouwd bij de hand.



Suelmann

Een kwartier voor tijd grepen de mannen van Vlijm eventjes de voorsprong. Clubicoon Suelmann, die bekend maakte met een jaar te verlengen in Zwartemeer, zette de 20-19 op het scorebord. Met een serie stops deed ook De Knegt een duit in het zakje.



Tien minuten voor tijd schakelde Achilles Bocholt naar de hoogste versnelling. Verdiend kwamen de gasten, een ploeg bomvol kwaliteit, bij 21-22 aan de goede kant van de score. Bij 21-25 werd de genadeklap uitgedeeld aan Hurry-Up.



Play-downs

Zo zingen de Zwartemeerders het seizoen in de BENE-League uit. In de lente wachten de play-downs om lijfsbehoud in de grensoverschrijdende competitie. Tevens bereikte Hurry-Up ten koste van Aalsmeer 2 donderdagavond de kwartfinale van de beker.