Zestiende nederlaag op rij voor dames E&O E&O is nog altijd zonder punten (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De handbalsters van E&O hoeven zich geen illusies meer te maken over het verlaten van de laatste plaats in de eredivisie. De equipe uit Emmen ging ook onderuit in de zestiende competitiewedstrijd van het seizoen. In eigen hal werd verloren van Foreholte: 23-31.

Door het nieuwe verlies blijft E&O de puntloze hekkensluiter. Foreholte, de nummer voorlaatst van het klassement, heeft acht punten voorsprong op de Drentse vrouwen. Die achterstand valt in het resterende reguliere programma niet meer te overbruggen voor E&O.



Uiteindelijk spelen de slechtste vier clubs om lijfsbehoud, waarbij de rode lantaarndrager direct degradeert naar de eerste divisie.