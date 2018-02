Programma en afgelastingen in zondagvoetbal

VOETBAL - Net als gisteren is er ook vandaag geen algehele afgelasting in het noordelijke amateurvoetbal. Clubs die uitwijkverplichtingen hebben naar het kunstgrasveld zullen dus moeten spelen vandaag.

De uitslagen van het zaterdagvoetbal

De verwachting is dat op 'gewoon' gras geen enkel duel doorgang zal vinden vanwege de matige vorst van afgelopen nacht.Vanavond is er dus ook weer een uitzending van Onze Club op TV Drenthe. Beelden zijn er van vv Emmen - Nieuw Buinen, Hoogeveen - SVBO, FC Klazienaveen - Omlandia en ZZVV - LTC.Bekijk hieronder het complete programma, inclusief alle afgelastingen (de lijst wordt regelmatig aangevuld)