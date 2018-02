Deel dit artikel:











LTC gelukkige winnaar in Zuidwolde LTC viert de eerste treffer tegen ZZVV

VOETBAL - Op het kunstgrasveld in Zuidwolde boekte het Asser LTC een 2-1 zege tegen ZZVV. Het betekende voor de ploeg van trainer Richard Poortman de tweede zege op rij, nadat de eerste twee duels in 2018 verloren gingen.

Door deze zege blijft LTC de koploper in deze klasse, Lutten, in het spoor. Lutten heeft 28 punten uit 14 duels en daaronder staan Hoogeveen zaterdag, Hardenberg'85 en LTC met 25 uit 15.



ZZVV miste een waslijst aan spelers, vanwege wintersportverplichtingen en blessures en dus moest trainer Jaap Scholing noodgewongen een beroep doen op spelers uit JVZ (Jeugd Voetbal Zuidwolde) onder 19. "Die hebben het uitstekend gedaan vandaag", aldus de coach na afloop. "Met een beetje geluk pakken we hier vandaag een punt, helaas lukte dat niet."



Zijn collega van LTC besefte ook dat de meest gelukkige ploeg had gewonnen, want het was 'niet best' wat beide elftallen lieten zien. Jarno Buist scoorde koppend uit een corner voor de vroege 0-1, maar na een half uur zorgde Jovanni van Dijk ook uit een corner voor de gelijkmaker. Het was voor Van Dijk een bijzondere treffer, namelijk in zijn debuutwedstrijd.



In de tweede helft zorgde Avid Rashid Hussain voor de 1-2 en diezelfde Hussain had tien minuten voor tijd de 1-3 op zijn schoen. De aanvaller van LTC was de doelman al voorbij, maar schoot de bal echter naast het lege doel. LTC moest daarna nog even billenknijpen, maar echte doelrijpe kansen kwamen er niet meer voor ZZVV, dat door de nederlaag toch naar beneden moet kijken gezien de huidige 9e plaats..