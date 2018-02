Deel dit artikel:











Auto over de kop bij Wachtum De auto belandde op de kop (foto: Persbureau Meter)

WACHTUM - Op de A37 bij Wachtum is afgelopen nacht een auto over de kop geslagen. De auto belandde in de berm.

De bestuurder is uit de auto gehaald en werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.



Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.