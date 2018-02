Suelmann na contractverlenging: Met jonge groep hard werken

HANDBAL - Ronald Suelmann heeft getwijfeld om te stoppen met handballen bij Hurry-Up. Goede plannen heeft de 27-jarige aanvoerder doen besluiten te verlengen in Zwartemeer.

“Ik heb wel getwijfeld”, is Suelmann eerlijk. “Maar als ik stop ben ik 27 en wat ga je dan doen? Thuis op de bank zitten is ook niet wat voor mij. Een jaartje kan er nog wel bij.”Tijdens de contractbesprekingen werd Suelmann op de hoogte gesteld van nieuwe plannen bij Hurry-Up. “Om niet meer een selectietekort te hebben is duidelijk aangegeven dat de budgetten voor de spelers omlaag gaan”, legt de rechteropbouwer uit. “Daar kan iedereen zijn conclusie uit trekken. Of je neemt met minder genoegen en je hebt een volledig team. Of je gaat niet akkoord en vertrekt.”De oranjehemden hopen na de zomer een grotere selectie op de been te brengen. “Er zijn best veel jongens die bij andere ploegen uit de BENE-League nauwelijks speeltijd krijgen. Jonge jongens. Omdat hier niet zoveel spelers zijn, krijgen die meer speeltijd", zegt Suelmann. Ook de trainingsintensiteit gaat opgeschroefd worden in Zwartemeer.Op dit moment werkt Hurry-Up met een aantal profs. “We hebben nu wat duurdere en minder spelers”, legt Suelmann uit. “Dat werkt ook niet. Dan maar met een jonge groep hard werken. En zien waartoe dat leidt. Op deze manier doorgaan is geen optie. Dat is voor iedereen wel duidelijk.”Tegen de koploper uit de BENE-League Achilles Bocholt kon Hurry-Up vijftig minuten lang mee. “Het is best bijzonder hoe snel deze club gegroeid is”, zegt het clubicoon. “En dat het organisatorisch niet helemaal mee is gegroeid is logisch. Ik hoop dat er meer jongens zien dat handballen in de BENE-League toch wel mooi is als je speelt."