Elektrische karretjes trekken de aandacht in Emmen-Zuid

EMMEN - Twee elektrische karretjes trokken de afgelopen twee dagen de aandacht in Emmen-Zuid.

Initiatiefnemers van het project Van Huus hadden twee elektrische shuttles geleend, om het initiatief in de wijk Bargeres en de rest van Emmen-Zuid onder de aandacht te brengen.Sommige inwoners van Bargeres keken vreemd op toen de twee elektrische karretjes voorbijkwamen. "Wat zijn jullie wel niet van plan?", vraagt een meneer, die zijn huis uitkomt.En dit is het effect dat de initiatiefnemers willen bereiken. "We willen vandaag de aandacht trekken", vertelt Marcel Ederveen, die een megafoon bij zich heeft om de buurt naar de karretjes te lokken. "En zoveel mogelijk mensen moeten de enquête invullen."Het idee komt van Lia Kaptein. "Ik zat eens op YouTube naar van die filmpjes van die karretjes te kijken", vertelt ze. "En ik dacht: dat kan in onze wijk ook."In Dordrecht, Houten en Utrecht bestaan deze initiatieven al. "Het zou fantastisch zijn als dat hier ook lukt. Heel veel mensen hebben geen taxipas of zijn slecht ter been. Hiermee kunnen we ze uit hun sociale isolement halen", zegt Kaptein.Het vervoer met de elektrische shuttle wordt ook wel gezien als vervoer in 'the last mile', zegt Ederveen. "Geen grote afstanden, maar bijvoorbeeld een ritje naar de markt of naar de supermarkt."Van Huus was eerst bedacht voor de wijk Bargeres, maar na een overleg met het Lokaal Team waarin gemeente maar ook woningbouwcorporaties in zijn vertegenwoordigd, bleek er animo te zijn om het project in heel Emmen-Zuid te starten.De afgelopen dagen zijn er weer flink wat enquetes ingevuld. "We hebben positieve respons gehad", laat Ederveen na afloop van de rondritten weten.Niet alleen is er draagvlak van inwoners nodig, maar ook nog een aantal subsidies en bedragen van sponsoren. Eind deze maand moet duidelijk worden of Van Huus daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden in Emmen-Zuid.Van Huus staat los van het idee om met tuktuks door Emmen te gaan rijden. Voor 1 april of 1 mei moet duidelijk worden of dat initiatief gaat lukken.