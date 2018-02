Ondernemen in Drenthe: Bonbons van bietjes

HOOGEVEEN - "Ik ben hem eigenlijk gaan maken omdat ik het zo lief vond klinken: bonbonbietje", vertelt chocolatier Christina Blacha over haar bijzondere bietenbonbon.

Het is slechts een van de bijzondere bonbons die ze maakt en verkoopt vanuit het kleine winkeltje op het station van Hoogeveen. "Ik heb ook helemaal geen receptuur op papier staan. Ik doe het uit mijn hoofd en ik maak eigenlijk gewoon waar ik zin in heb", zegt Blacha."Mijn lijfspreuk is: geniet nooit met mate. Die hangt ook boven mijn kassa. Genieten is hartstikke gezond voor de mens", zegt Blacha en zij kan het weten. Na een hele lange periode van mantelzorg kwam ze zelf in het ziekenhuis terecht.Daar zag ze het licht. "Ik ben het zat om altijd maar met ziekte en ellende bezig te zijn. Ik wil iets gaan doen waar ik blij mee word", legt Blacha uit. "Het was rond Pasen en ik kreeg van iedereen chocolade-eieren, paashazen. En ineens viel het kwartje: ik wilde chocolatier worden."Bij haar thuis begon het. Na een cursus chocolade maken begon Blacha voor zichzelf kleine oplages bonbons te produceren. Niet lang daarna kreeg ze de mogelijkheid om vanuit een leegstaand pand in het stationsgebouw van Hoogeveen te produceren. "Een station is heel leuk, want de hele wereld komt hier langs. Daarom reizen mijn bonbons ook de hele wereld over. Ik heb zelf geen tijd meer om te reizen, maar nu reizen mijn bonbons voor mij", lacht Blacha.Aan uitbreiding zit ze niet te denken. In kleine oplage experimenteren zoals ze nu doet, daar wil ze mee door. "Ik wil onderweg gewoon heel veel plezier beleven aan wat ik doe", besluit Blacha.