Iwema zesde op EK IJsspeedway in Rusland

IJSSPEEDWAY - IJsracer Jasper Iwema uit Hooghalen is op het Europees Kampioenschap IJsspeedway in Rusland als zesde geëindigd.

Op de tweede dag van het EK kwam Iwema, net als gisteren , tot een zevende plaats. Iwema sprokkelde in de vijf heats genoeg punten om in de B-finale van start te kunnen. In de eindstand van het EK is Iwema op een zesde plek geëindigd. Het gaat daarbij om het puntentotaal verdeeld over twee dagen.De Rus Kononov werd in Vjatskiye Poljany Europees kampioen. De andere Nederlander aan de start van het EK, Jimmy Tuinstra uit Tzummarum, eindigde als dertiende. Volgend weekend staat Iwema aan de start van het WK in Berlijn.