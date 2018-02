Alcides doet goede zaken met overwinning op Bergum

VOETBAL - Alcides heeft de thuiswedstrijd tegen middenmoter Bergum in een ruime overwinning omgezet. De club uit Meppel zegevierde in de 1e klasse F met 3-0.

Alle uitslagen zondagamateurs

Raptim ontdoet zich in tweede helft van Erica

Koploper Hoogeveen lijdt zonder Marco Hartman duur puntenverlies

Met de winst revancheerde Alcides zich voor de nederlaag uit de vorige speelronde. De titelkandiaat ging toen op eigen veld onderuit tegen WVV (2-3). In het duel met Bergum ging Alcides na de eerste helft al met 2-0 aan de leiding. Martin van ‘t Ende en Wahid Shimeri zorgden voor de doelpunten. In de tweede helft legde Sander Boekholt de eindstand vast.Door de overwinning blijft Alcides een voorname rol spelen in de strijd om het kampioenschap in 1F. In punten staat de formatie van trainer Wilko Niemer nu gelijk met provinciegenoot Hoogeveen. De concurrent speelde deze competitie echter twee wedstrijden minder.FC Assen sprokkelde in dezelfde klasse een puntje in de thuiswedstrijd tegen GRC uit Groningen. Dzenan Sarkinovic was namens de hekkensluiter trefzeker. FC Assen heeft evenveel punten als Nieuw Buinen, maar speelde wel een duel meer.Voor eigen publiek was Rolder Boys niet opgewassen tegen Noordster: 2-4. Ferdi Hidding en Lars Uineken zorgden voor de goals van de thuisclub. Na zestien wedstrijden staat Rolder Boys op de twaalfde plek.