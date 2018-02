Deel dit artikel:











Jans Polling: Jannie Karst heeft een stempel gedrukt op de Drentstalige muziek Jans Polling roemt Jannie en de rest van de familie om hun bijdrage aan de Drentse muziek (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Schrijver, zanger en muziekkenner Jans Polling roemt Jannie Karst om haar bijdrage aan het Drentse lied. "Een complete elpee van twee artiesten in het Drents, dat was nieuw", legt Polling uit.

Geschreven door Robbert Oosting

Invloed

"Jannie was heel belangrijk voor de Drentse muziek", vertelt Polling. "Jannie en René waren de eersten die met eigen LP's op de markt kwamen, volgens mij in 1984. 'Tussen dreumen en zeker weten.' Een LP waar Drenthe eigenlijk wel op zat te wachten. Dit werd voor het eerst echt serieus genomen. Daarmee waren ze ook een soort wegbereider voor heel veel artiesten na hun."



Volgens Polling nam Duo Karst daarmee de leiding in het Drentstalige circuit. "Er was duidelijk een markt voor Drentse muziek. Andere groepen besloten om ook Drentstalige nummers te maken en die sloegen aan bij het publiek. Er kwam een algemene gedachte bij heel veel muzikanten: dat Drentstalige kan best. Dat hoeft niet alleen meer leuk en lollig te wezen, dat kan gewoon overal over gaan."



Thema's

De liedjes van Duo Karst sloegen aan en niet alleen omdat het in het Drents was. "Ze had een soort antenne denk ik voor wat onder gewone mensen leefde, waar ze het wel of niet over wilden hebben", vertelt Polling. "Dat waren niet de zware dingen van het leven. Dat waren aangename, mooie en vriendelijke liedjes en daar was een groot publiek voor. Mensen vonden dat prachtig."



Mooi mens

Naast de invloed in de muziek kent Polling Jannie Karst ook als fijn persoon. "Jannie was een schat van een vrouw. Werkelijk waar. Lief, zacht en aardig. Muzikaal, ze schreef makkelijk teksten en ze is eigenlijk d'r hele leven met muziek bezig geweest. Ze was iemand die vriendelijk was, maar op een gegeven moment was ja wel ja en nee was wel nee. Het duurde best een poos voordat nee, nee was bij Jannie."



Aankomende woensdagavond om zeven uur is er een herdenkingsbijeenkomst voor Jannie Karst in de Tamboer in Hoogeveen.