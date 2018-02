Deel dit artikel:











Raptim ontdoet zich in tweede helft van Erica Trainer Henk Veenhof ziet zijn ploeg veerkracht tonen (RTV Drenthe/Dennis Weitering)

VOETBAL - Raptim heeft in de kelder van de 2e klasse L de tweede opeenvolgende zege geboekt. Op bezoek bij Erica werd met 1-2 gewonnen.

Geschreven door Dennis Weitering

Het door Henk Veenhof gecoachte Raptim, dat in de vorige speelronde al verrassend aan het langste eind had getrokken bij koploper Dedemsvaart (1-3), moest tegen Erica nog wel in de achtervolging. De thuisclub kwam al in de derde minuut op voorsprong. Op aangeven van Kjeld Huls tekende Pelle de Vries voor de openingstreffer.



Ook na de 1-0 bleef Erica de bovenliggende partij. De ploeg van trainer Claus Boekweg overrompelde Raptim door in een hoog tempo ten strijde trekken. De gasten mochten Sander Bunskoek bedanken dat de schade niet verder opliep. De keeper hield Raptim met verschillende reddingen op de been. Na twintig minuten rechtte het elftal uit Coevorden de rug en ontspon zich een aantrekkelijk duel met kansen over en weer. Desondanks bleven meerdere doelpunten uit.



Van de Hout blinkt uit

In de tweede helft kwam Raptim alsnog snel op gelijke hoogte. Floris-Jan van de Hout zorgde voor de 1-1. Erica nam vlak daarna bijna weer de leiding. Niek Rolink omspeelde doelman Bunskoek, maar zijn voorzet kreeg geen beslissend tikje. Onder aanvoering van gangmaker Van de Hout wist het opgeleefde Raptim wel een tweede keer te scoren. De uitblinker tekende voor de 1-2 met een prachtige pegel vanaf de rand van het strafschopgebied.



In het laatste deel van de wedstrijd beperkte Raptim zich tot counters en hield het achterin de zaken gesloten. Erica kwam niet meer tot gevaar en moest het hoofd dus buigen.