Deel dit artikel:











Drentse schaatsers heersen onder barre omstandigheden in Zweden Frank Vreugdenhil wint vandaag de 150 kilometer (foto: screenshot NOS) Elma de Vries wint het natuurijsklassement (foto screenshot NOS)

MARATHONSCHAATSEN - Frank Vreugdenhil uit Eldersloo heeft vandaag de finale van de natuurijs-Grand Prix in het Zweedse Lulea gewonnen. Na een lange sprint was hij de snelste in de Sea-Ice-Classic over 150 kilometer.

Geschreven door Karin Mulder

De 33-jarige schaatser van AB-vakwerk hield Kars Jansman en Jordy Harink achter zich. Vorig jaar won Vreugdenhil nog het eindklassement op natuurijs. Dit jaar gaat die eer naar Chrispijn Ariëns.



Natuurijsklassement

Elma de Vries eindigde na 100 kilometer in de vrouwenwedstrijd op tweede plaats achter Lisa van der Geest. Dat was genoeg om het klassement over vijf natuurijswedstrijden van dit seizoen te winnen.



Het was voor De Vries haar derde podiumplaats in vier dagen tijd. Donderdag werd ze tweede, gisteren eindigde ze op de derde plaats. Vorig weekend gaf De Vries aan dat ze na dit seizoen stopt met schaatsen.



Twintig graden onder nul

De marathonschaatsers reden onder barre omstandigheden op de Botnische Golf in Zweden. Het was vandaag twintig graden onder nul. Morgen keert het peloton terug naar Nederland